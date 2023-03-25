25 марта 2023 СУББОТА
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Продолжаются работы по установке новых дорожных знаков

Новости


Мероприятия проводятся в рамках организации парковочных мест для людей с ограниченными возможностями

Продолжаются работы по установке новых дорожных знаков

С целью организации парковочных мест для людей с ограниченными возможностями на улично-дорожной сети города специализированной организацией ведутся работы по установке дорожных знаков 6.4 «Место стоянки», 8.6.5 «Способ постановки транспортного средства на стоянку», 8.2.1 «Зона действия» и 6.4 «Место стоянки с изображением таблички 8.17 (инвалиды)».

В настоящее время работы проведены по следующим адресам: ул. Московская, д.151, ул. Вольская, д.8а и д.29, ул. Белоглинская, д.20, ул. Провиантская у дома 9/30 по ул. Советская, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.152, ул. Соборная, д.20, ул. Танкистов, д.26а, ул. Соколовогорская, д.4, д.6 и д.8 к1, ул. им. Радищева А.Н. на участке от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Мичурина И.В., на пересечении улицы им. Радищева и Соборной площади, ул. Университетская у дома 113/38 по ул. Б.Казачья.

Напомним, мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».