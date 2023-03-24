Роман Бусаргин поздравил работников культуры области с профессиональным праздником

просмотров: 36

В зале собрались представители творческих профессий, преподаватели и ветераны отрасли, сотрудники библиотек и музеев, театров и клубных учреждений.Глава региона поблагодарил их за духовно-нравственное воспитание детей: «Вы формируете взгляд на мир, основа которого - гордость за свою культуру, стремление ее развивать, любовь к своей стране. Сегодня, когда наши ребята защищают Родину, патриотическое воспитание молодежи - это самая важная работа.Отдельное спасибо коллективам, которые выезжают к нашим бойцам. Как Лидия Русланова 80 лет назад, своими песнями вы поддерживаете военнослужащих, напоминаете им о доме, придаете сил, чтобы сражаться и побеждать».После глава региона наградил отличившихся работников культуры.