24 марта 2023 ПЯТНИЦА
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Роман Бусаргин поздравил работников культуры области с профессиональным праздником

Новости
В преддверии Дня работника культуры губернатор Роман Бусаргин поздравил сотрудников отрасли с предстоящим праздником. Торжественное мероприятие прошло в Саратовской областной филармонии
им. А. Шнитке.
Роман Бусаргин поздравил работников культуры области с профессиональным праздником


В зале собрались представители творческих профессий, преподаватели и ветераны отрасли, сотрудники библиотек и музеев, театров и клубных учреждений.

Глава региона поблагодарил их за духовно-нравственное воспитание детей: «Вы формируете взгляд на мир, основа которого - гордость за свою культуру, стремление ее развивать, любовь к своей стране. Сегодня, когда наши ребята защищают Родину, патриотическое воспитание молодежи - это самая важная работа.

Отдельное спасибо коллективам, которые выезжают к нашим бойцам. Как Лидия Русланова 80 лет назад, своими песнями вы поддерживаете военнослужащих, напоминаете им о доме, придаете сил, чтобы сражаться и побеждать».

После глава региона наградил отличившихся работников культуры.