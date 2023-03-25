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Для подростков разработана программа с возможностью временного трудоустройства

Новости
С начала года 420 подростков воспользовались возможностью временного трудоустройства
Для подростков разработана программа с возможностью временного трудоустройства


В Саратовской области завтра начинаются школьные каникулы. В свободное от учебы время подростки могут не только отдохнуть, но и получить трудовой опыт и собственный доход.

С начала года на временные рабочие места было трудоустроено 420 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Трудоустроиться им помогает региональная служба занятости населения.

Временные рабочие места школьникам предлагаются на государственных предприятиях, в муниципальных организациях и коммерческих компаниях разного профиля деятельности. Среди направлений трудовой деятельности популярны школьные ремонтные бригады, озеленение территорий, работа в теплицах.

«Первая работа – важный этап в жизни подростков. Он помогает понять, как устроены трудовые отношения, развивает чувство ответственности, исполнительности, а также способствует социальной адаптации», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.

Чтобы принять участие в программе временного трудоустройства, необходимо зарегистрироваться на портале «Работа России». Как и соискатели старшего возраста, подростки должны создать резюме в личном кабинете. Всю необходимую помощь, как в электронной регистрации, так и в составлении резюме, оказывают специалисты службы занятости.