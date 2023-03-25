Для подростков разработана программа с возможностью временного трудоустройства

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В Саратовской области завтра начинаются школьные каникулы. В свободное от учебы время подростки могут не только отдохнуть, но и получить трудовой опыт и собственный доход.С начала года на временные рабочие места было трудоустроено 420 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Трудоустроиться им помогает региональная служба занятости населения.Временные рабочие места школьникам предлагаются на государственных предприятиях, в муниципальных организациях и коммерческих компаниях разного профиля деятельности. Среди направлений трудовой деятельности популярны школьные ремонтные бригады, озеленение территорий, работа в теплицах.«Первая работа – важный этап в жизни подростков. Он помогает понять, как устроены трудовые отношения, развивает чувство ответственности, исполнительности, а также способствует социальной адаптации», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.Чтобы принять участие в программе временного трудоустройства, необходимо зарегистрироваться на портале «Работа России». Как и соискатели старшего возраста, подростки должны создать резюме в личном кабинете. Всю необходимую помощь, как в электронной регистрации, так и в составлении резюме, оказывают специалисты службы занятости.