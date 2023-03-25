Началось строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта

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Началось строительство первого в 2023 году модульного фельдшерско-акушерского пунктаВ Саратовской области продолжается строительство объектов в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», инициированной во всех субъектах РФ Президентом России Владимиром Путиным.В селе Альшанка Екатерининского района началась установка модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта. Отметим, что это первый модульным ФАП, возведение которого началось в 2023 году.Введение новых фельдшерско-акушерских пунктов позволяет обеспечить «шаговую» доступность первичной медико-санитарной помощи в отдалённых селах.«Программа модернизации первичного звена здравоохранения направлена на совершенствование и обеспечение оптимальной доступности первичной медико-санитарной помощи для населения. Особую значимость это приобретает в отдаленных селах. Работы на объекте идут в ускоренном темпе. Закуплено все необходимое оборудование, которым по завершению строительства будет укомплектовано учреждение. Также в ФАПе будет работать аптека с широким спектром лекарственных препаратов», — отметил главный врач Екатериновской районной больницы Сергей Артеменко.