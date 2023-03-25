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В Год педагога и наставника пройдет первый форум директоров школ региона

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30 марта - 1 апреля впервые на территории области состоится большой форум руководителей общеобразовательных организаций всех муниципальных районов области «Управление школой: современные реалии, трансформация, прогрессия», который станет неформальным съездом директоров школ и руководителей органов управления образованием.
В Год педагога и наставника пройдет первый форум директоров школ региона

«В форуме примут участие более 600 человек. Такого массового мероприятия в системе образования региона еще никогда не проводилось. В Год педагога и наставника особенно важен открытый диалог с педагогами и руководителями, нам необходимо услышать их мнение, обсудить цели к которым мы все стремится сегодня», - отметил заместитель Председателя Правительства области - министр образования области Михаил Орлов.

Участники форума обсудят тенденции и перспективы российского образования, формирование единого образовательного пространства, а также введение мотивирующего мониторинга школ и подходы к оценке результатов деятельности руководителей.

В мероприятии примут участие представители Правительства области, областной Думы, члены Общественной палаты, педагоги региона. Планируется участие федеральных спикеров и экспертов.