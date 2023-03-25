На соревнованиях спорта ЛИН по плаванию саратовцы завоевали 3 медали
В г. Йошкар-Ола проходил чемпионат, Первенство и Всероссийские соревнования спорта ЛИН по плаванию. В них приняли участие около 170 пловцов из 22 регионов страны.
Саратовскую область представили воспитанники спортивной школы «Центральная» (г. Энгельс), показавшие следующие результаты на чемпионате России:
Валерий Авраменко завоевал золото на 50 в/ст, серебро на 50 м баттерфляем.
Алина Тупицына заняла 1 место на 200 м брассом. Кроме того спортсменка установила 2 рекорда Европы на дистанциях 50 в/ст и 100 в/ст.