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На соревнованиях спорта ЛИН по плаванию саратовцы завоевали 3 медали
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На соревнованиях спорта ЛИН по плаванию саратовцы завоевали 3 медали

Новости

В г. Йошкар-Ола проходил чемпионат, Первенство и Всероссийские соревнования спорта ЛИН по плаванию. В них приняли участие около 170 пловцов из 22 регионов страны.


На соревнованиях спорта ЛИН по плаванию саратовцы завоевали 3 медали

Саратовскую область представили воспитанники спортивной школы «Центральная» (г. Энгельс), показавшие следующие результаты на чемпионате России:

Валерий Авраменко завоевал золото на 50 в/ст, серебро на 50 м баттерфляем.

Алина Тупицына заняла 1 место на 200 м брассом. Кроме того спортсменка установила 2 рекорда Европы на дистанциях 50 в/ст и 100 в/ст.