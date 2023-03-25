В регионе выберут лучших предпринимателей

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По итогам жюри конкурса выберут лучших: женщину-предпринимателя, социального предпринимателя, молодого предпринимателя, и даже лучшего налогоплательщика года. Также среди номинаций – «Самое динамично развивающееся предприятие», «За меценатство и благотворительность», «Самый успешный старт».Лучших выберут в сфере промышленного производства, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, ремонте и реставрации, производстве сельхозпродукции и ее переработке. За победу поборются представители бизнеса из сфер транспортных и бытовых услуг, розничной торговли, общественного питания, туризма.Участниками конкурса могут стать учредители и руководители малых и средних предприятий, а также индивидуальные предприниматели.Конкурс организован в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».