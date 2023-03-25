В регионе выберут лучших предпринимателей
Вчера стартовал прием заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии». Их будут принимать до 21 апреля 2023 года.
По итогам жюри конкурса выберут лучших: женщину-предпринимателя, социального предпринимателя, молодого предпринимателя, и даже лучшего налогоплательщика года. Также среди номинаций – «Самое динамично развивающееся предприятие», «За меценатство и благотворительность», «Самый успешный старт».
Лучших выберут в сфере промышленного производства, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, ремонте и реставрации, производстве сельхозпродукции и ее переработке. За победу поборются представители бизнеса из сфер транспортных и бытовых услуг, розничной торговли, общественного питания, туризма.
Участниками конкурса могут стать учредители и руководители малых и средних предприятий, а также индивидуальные предприниматели.
Конкурс организован в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».