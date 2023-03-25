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Волонтеров приглашают поучаствовать в организации Всероссийского голосования за объекты благоустройства

Новости
В Саратовской области создается волонтерский штаб для помощи в проведении Всероссийского голосования за объекты благоустройства.

Добровольцем может стать любой желающий с 14 лет.

Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о проектах благоустройства и оказание помощи в процедуре голосования.

Зарегистрироваться можно на сайте DOBRO.RU. Срок приёма заявок – до 9 апреля.

Напомним, каждый житель сможет отдать свой голос за территорию или дизайн-проект, которые будут благоустроены в следующем году.

Голосование проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» и продлится с 15 апреля по 31 мая.