Волонтеров приглашают поучаствовать в организации Всероссийского голосования за объекты благоустройства

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Добровольцем может стать любой желающий с 14 лет.Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о проектах благоустройства и оказание помощи в процедуре голосования.Зарегистрироваться можно на сайте DOBRO.RU. Срок приёма заявок – до 9 апреля.Напомним, каждый житель сможет отдать свой голос за территорию или дизайн-проект, которые будут благоустроены в следующем году.Голосование проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» и продлится с 15 апреля по 31 мая.