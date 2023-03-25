Продолжается набор на программы профессиональной переподготовки проекта «Демография»
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации третий год является оператором федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, выступая в качестве региональной площадки РАНХиГС, зарекомендовал себя активным участником проекта.
В 2022 году по дополнительным профессиональным программам в Институте обучились 392 слушателя. Среди категорий слушателей, имеющих право на участие в проекте, самыми активными оказались граждане в возрасте 50 лет и старше, мамы, находящиеся в декретном отпуске, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста и не состоящие в трудовых отношениях. Для лиц 50+ наиболее востребованными стали такие программы, как «Библиотечно-информационная деятельность» и «Цифровая экономика и цифровая трансформация». Молодые мамы выбирали направления, формирующие компетенции в сфере бухгалтерского учёта, налогообложения и управления персоналом. С 2022 года целевая аудитория проекта расширена за счёт граждан в возрасте до 35 лет, которые также стали активными участниками обучения, обучаясь на программах, связанных с получением знаний, умений и навыков в сфере проектного управления, закупок товаров, работ и услуг.
В 2023 году Поволжский институт управления предлагает жителям Саратовской области обучиться как на уже зарекомендовавших себя дополнительных профессиональных программах, таких как «Управление персоналом», «Бухгалтерский учёт и налогообложение», «Проектный менеджмент», «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ и услуг», «Библиотечно-информационная деятельность», так и на новых программах, разработанных специально для проекта «Демография». В частности, речь идёт о программах повышения квалификации «Основы бюджетирования и управленческого учёта в организациях госсектора», «Бюджетный учёт и отчётность казённых учреждений: современные тенденции».
Напоминаем, что стать участником федерального проекта «Содействие занятости» и бесплатно пройти обучение могут следующие категории граждан:
– граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
– женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
– женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
– безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;
– работники, находящиеся под риском увольнения;
– граждане в возрасте до 35 лет, завершающие обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в текущем календарном году;
– граждане в возрасте до 35 лет, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в течение 4 месяцев и более.
«Для обеспечения возможности участия в проекте слушателей не только из Саратова, но и из отдаленных муниципалитетов Саратовской области мы используем технологии гибридного обучения, а именно совмещение очного обучения в аудитории с параллельной трансляцией занятий через сервисы видеоконференцсвязи. Кроме того, наши слушатели имеют возможность постоянного доступа ко всем материалам курсов на дистанционном портале Центра дополнительного образования», – подчеркнула заместитель директора ПИУ РАНХиГС Виктория Коротина.
Программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан рассчитана на период до 2024 года.
Для получения возможности пройти обучение в рамках проекта необходимо выполнить следующие шаги:
1. Авторизоваться на портале «Работа в России» с помощью учётной записи ЕСИА (Госуслуги) по ссылке: https://trudvsem.ru;
2. Зайти на страницу «Список образовательных программ» и подать заявку на интересующую вас программу;
3. В течение трёх дней с момента подачи заявки лично посетить Центр занятости населения по удобному для вас адресу для подтверждения участия в программе.
Подробнее с перечнем осуществляемых образовательных программ, а также процессом регистрации на обучение можно ознакомиться на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (https://piu.ranepa.ru/), а также получить всю необходимую информацию и консультационную поддержку по номерам телефонов: 8 (8452) 65-37-60, 8 (8452) 65-37-64.
В 2022 году по дополнительным профессиональным программам в Институте обучились 392 слушателя. Среди категорий слушателей, имеющих право на участие в проекте, самыми активными оказались граждане в возрасте 50 лет и старше, мамы, находящиеся в декретном отпуске, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста и не состоящие в трудовых отношениях. Для лиц 50+ наиболее востребованными стали такие программы, как «Библиотечно-информационная деятельность» и «Цифровая экономика и цифровая трансформация». Молодые мамы выбирали направления, формирующие компетенции в сфере бухгалтерского учёта, налогообложения и управления персоналом. С 2022 года целевая аудитория проекта расширена за счёт граждан в возрасте до 35 лет, которые также стали активными участниками обучения, обучаясь на программах, связанных с получением знаний, умений и навыков в сфере проектного управления, закупок товаров, работ и услуг.
В 2023 году Поволжский институт управления предлагает жителям Саратовской области обучиться как на уже зарекомендовавших себя дополнительных профессиональных программах, таких как «Управление персоналом», «Бухгалтерский учёт и налогообложение», «Проектный менеджмент», «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ и услуг», «Библиотечно-информационная деятельность», так и на новых программах, разработанных специально для проекта «Демография». В частности, речь идёт о программах повышения квалификации «Основы бюджетирования и управленческого учёта в организациях госсектора», «Бюджетный учёт и отчётность казённых учреждений: современные тенденции».
Напоминаем, что стать участником федерального проекта «Содействие занятости» и бесплатно пройти обучение могут следующие категории граждан:
– граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
– женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
– женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
– безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;
– работники, находящиеся под риском увольнения;
– граждане в возрасте до 35 лет, завершающие обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в текущем календарном году;
– граждане в возрасте до 35 лет, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в течение 4 месяцев и более.
«Для обеспечения возможности участия в проекте слушателей не только из Саратова, но и из отдаленных муниципалитетов Саратовской области мы используем технологии гибридного обучения, а именно совмещение очного обучения в аудитории с параллельной трансляцией занятий через сервисы видеоконференцсвязи. Кроме того, наши слушатели имеют возможность постоянного доступа ко всем материалам курсов на дистанционном портале Центра дополнительного образования», – подчеркнула заместитель директора ПИУ РАНХиГС Виктория Коротина.
Программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан рассчитана на период до 2024 года.
Для получения возможности пройти обучение в рамках проекта необходимо выполнить следующие шаги:
1. Авторизоваться на портале «Работа в России» с помощью учётной записи ЕСИА (Госуслуги) по ссылке: https://trudvsem.ru;
2. Зайти на страницу «Список образовательных программ» и подать заявку на интересующую вас программу;
3. В течение трёх дней с момента подачи заявки лично посетить Центр занятости населения по удобному для вас адресу для подтверждения участия в программе.
Подробнее с перечнем осуществляемых образовательных программ, а также процессом регистрации на обучение можно ознакомиться на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (https://piu.ranepa.ru/), а также получить всю необходимую информацию и консультационную поддержку по номерам телефонов: 8 (8452) 65-37-60, 8 (8452) 65-37-64.