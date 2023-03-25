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Саратовских работодателей поддерживают субсидиями за найм работников

Новости
В Саратовской области продолжают сохраняться минимальные показатели уровня безработицы как регистрируемой, так и общей – 0,6% и 3,4%. Это соответствует ситуации в целом по Российской Федерации – о том, что уровень безработицы зафиксирован на историческом минимуме за счет мер государственной поддержки в своем ежегодном отчёте о работе Правительства рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В регионе продолжают действовать меры федеральной поддержки работодателей, в том числе оборонно-промышленного комплекса.
Одна из них – субсидированный найм. Работодатели и предприниматели могут получить субсидию за трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет, работников, попавших под сокращение или находящихся под угрозой увольнения.

С начала года по этой программе трудоустроено уже 240 работников. На сегодняшний день 136 работодателей подали заявление в целях получения субсидии. Всего планируется трудоустроить порядка 900 человек.

Размер субсидии, которую предоставляет работодателям Фонд пенсионного и социального страхования, составляет, составляет 16242 руб., он увеличивается на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Данная мера поддержки предоставляется не более чем за 3 месяца участия в программе.

Для того чтобы принять участие в программе работодателю необходимо подать заявление с перечнем рабочих мест на Единой цифровой платформе «Работа России». После первого месяца трудоустройства работника работодатель подает заявление на субсидию в Социальный фонд России через информационную систему «Соцстрах». Фонд производит перечисление субсидии на расчетный счет работодателя после проверки данных.