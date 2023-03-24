Отказаться от айфона ради работы согласны 39% его владельцев в Саратове ‑ SuperJob
По данным опроса известной компании, владельцы айфонов с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц преданы своим девайсам меньше тех, чей заработок ниже: откажутся от продукции Apple ради трудоустройства 54 и 25% соответственно.
До 1 апреля сотрудники администрации президента должны заменить айфоны на смартфоны с операционной системой Android или ее аналогами из соображений кибербезопасности. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, готовы ли горожане отказаться от смартфонов Apple, если это будет одним из условий трудоустройства. В опросе приняли участие обладатели iPhone из города.
39% владельцев айфонов откажутся от их использования, если это будет нужно для трудоустройства. Только каждому пятому не нужна работа, где запрещают пользоваться iPhone.
Женщинам айфоны нужнее: ради новой работы от американского девайса готовы отказаться 30% представительниц слабого пола и 47% мужчин.
Чем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от смартфона Apple ради найма на работу: 34% среди горожан до 34 лет и 56% среди граждан старше 45 лет.
До 1 апреля сотрудники администрации президента должны заменить айфоны на смартфоны с операционной системой Android или ее аналогами из соображений кибербезопасности. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, готовы ли горожане отказаться от смартфонов Apple, если это будет одним из условий трудоустройства. В опросе приняли участие обладатели iPhone из города.
39% владельцев айфонов откажутся от их использования, если это будет нужно для трудоустройства. Только каждому пятому не нужна работа, где запрещают пользоваться iPhone.
Женщинам айфоны нужнее: ради новой работы от американского девайса готовы отказаться 30% представительниц слабого пола и 47% мужчин.
Чем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от смартфона Apple ради найма на работу: 34% среди горожан до 34 лет и 56% среди граждан старше 45 лет.