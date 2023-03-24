24 марта 2023 ПЯТНИЦА
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17:00 | 23 марта
Многодетные работники могут помочь компаниям одержать победу в конкурсе
16:03 | 23 марта
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15:00 | 23 марта
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Многодетные работники могут помочь компаниям одержать победу в конкурсе

Новости
Работодатели, поддерживающие многодетных работников, могут быть признаны социально эффективными

Министерство труда и социальной защиты области объявляет о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» - 2023 и приглашает к участию организации всех форм собственности.

Основная задача конкурса – выявление российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях.

В этом году конкурс пройдет по 17 номинациям. Например, будут определены лучшие работодатели производственной и непроизводственной сферы, в организациях которых создаются рабочие места, сокращается производственный травматизм, формируется здоровый образ жизни у работников, создаются условия работникам с семейными обязанностями. Кроме того, в этом году добавлена номинация за поддержку работников - многодетных родителей и их детей.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте министерства труда и социальной защиты области.
Срок подачи пакета документов до 28 апреля 2023 года.
Телефоны для справок: 39-33-48, 39-01-61.