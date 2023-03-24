Для предпринимателей расширяют возможности онлайн-продвижения

просмотров: 143

Для увеличения собственного рекламного бюджета ИП и юридическим лицам нужно до 30 апреля текущего года обратиться в Центры «Мой бизнес», действующие во всех регионах страны в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».С помощью специалистов Центров предприниматели, ранее не пользовавшиеся продвижением товаров и услуг на платформе, смогут активировать специальный купон. При дальнейшем внесении на счет личного кабинета от 500 до 5 000 рублей сумма удвоится. Также можно подать онлайн-заявку на участие в программе (https://clck.ru/33qLZg) — консультант Центра «Мой бизнес» проверит соответствие предпринимателя условиям акции и направит купон. При помощи увеличенного рекламного бюджета МСП смогут продвигать сообщества ВКонтакте, сайты, приложения, интернет-магазины и лид-формы. В пилотном режиме программа успешно зарекомендовала себя у предпринимателей регионов.«Программа с VK была запущена в прошлом году. В ней приняли участие предприниматели 85 регионов России. Мера поддержки позволила предпринимателям сэкономить в общей сложности почти 20 млн рублей на продвижении. Теперь наша программа расширена на новую рекламную платформу, что повысит и число участников, и возможности предпринимателей», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.Также в рамках совместной программы пройдут обучающие вебинары, на которых можно пошагово научиться развивать и продвигать бизнес в интернете, узнать об эффективных инструментах и частых ошибках. Обучающие вебинары проходят на федеральной странице «Мой бизнес» ВКонтакте (https://vk.com/moibizbiz).Узнать подробнее об услуге можно в Центре «Мой бизнес» Саратовской области по тел.: 8 (800) 301-43-64 или по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.