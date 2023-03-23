В поезде провели познавательную квиз-игру

просмотров: 40

В пригородном поезде, проследовавшем по маршруту Саратов – Тарханы, состоялась первая отборочная квиз-игра в рамках интерактивно-познавательного проекта «Саратов – город трудовой доблести». В ней приняли участие 5 команд, состоящих из учащихся образовательных учреждений Саратова.В рамках мероприятия организаторы спрашивали об истории Саратова и области в годы Великой Отечественной войны. В итоге первое место заняла команда гимназии №31 города Саратова, которая правильно ответила на большинство заданных вопросов.Победители четырёх отборочных игр примут участие в финале, который состоится в начале мая в рамках праздничных мероприятий ко Дню Победы.***Проект «Саратов – город трудовой доблести», проводимый при поддержке АО «Саратовская ППК», был впервые представлен в 2022 году в рамках молодёжного форума «Хопёр». Его главная цель – сохранение исторической правды о событиях времён Великой Отечественной войны.