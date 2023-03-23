Дом одного из основателей русского стационарного цирка получил предмет охраны

просмотров: 95

Это здание было построено в 1890 году по проекту саратовского городского архитектора Алексея Марковича Салько. Оно принадлежало одному из трёх знаменитых братьев-основателей русского стационарного цирка - Петру Александровичу Никитину.Уникальными элементами дома признаны фасады, которые выполнены в технике открытого кирпича с декоративной обточкой, эркер с куполом, кронштейны в виде поясных фигур – кариатид, а также сохранившиеся перила и ступени чугунной лестницы, потолочный декор – филёнки.