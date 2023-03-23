23 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
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Дом одного из основателей русского стационарного цирка получил предмет охраны

Новости

Комитет культурного наследия области утвердил предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Никитиных» (Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 39).
Дом одного из основателей русского стационарного цирка получил предмет охраны


Это здание было построено в 1890 году по проекту саратовского городского архитектора Алексея Марковича Салько. Оно принадлежало одному из трёх знаменитых братьев-основателей русского стационарного цирка - Петру Александровичу Никитину.

Уникальными элементами дома признаны фасады, которые выполнены в технике открытого кирпича с декоративной обточкой, эркер с куполом, кронштейны в виде поясных фигур – кариатид, а также сохранившиеся перила и ступени чугунной лестницы, потолочный декор – филёнки.