Сельхозпотребкооперативы области могут получить субсидию в рамках нацпроекта

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Отбор получателей субсидий по данному направлению государственной поддержки в настоящее время проводит министерство сельского хозяйства области, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства области Марат Алимбеков.Прием заявлений и документов будет осуществляться по 8 апреля включительно в здании регионального минсельхоза области по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, каб. 706 (отдел по развитию мясомолочной промышленности и кооперации управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности) с 10:00 до 17:00, перерыв на обед 13:00-14:00.Финансовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов осуществляется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».