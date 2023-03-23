Саратовские спортсмены завоевали золото международных соревнований
Саратовские спортсмены, представители ДЮСАШ «РиФ», завоевали 3 золотые медали на Открытом чемпионате Республики Беларусь по паралимпийскому плаванию, прошедшем с 16 по 19 марта в г. Бресте (Республика Беларусь).
Борьбу за медали турнира вели более 100 спортсменов.
Победителем среди спортсменов с поражением ОДА на дистанции 50 метров вольным стилем стал заслуженный мастер спорта России Денис Тарасов.
Дважды чемпионом среди спортсменов с нарушением зрения на дистанциях 50 и 100 метров брассом стал мастер спорта России международного класса Максим Никифоров.
Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Светлана Борисовская и тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Галина Ширшова.