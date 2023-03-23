Саратовские спортсмены завоевали золото международных соревнований

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Борьбу за медали турнира вели более 100 спортсменов.Победителем среди спортсменов с поражением ОДА на дистанции 50 метров вольным стилем стал заслуженный мастер спорта России Денис Тарасов.Дважды чемпионом среди спортсменов с нарушением зрения на дистанциях 50 и 100 метров брассом стал мастер спорта России международного класса Максим Никифоров.Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Светлана Борисовская и тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Галина Ширшова.