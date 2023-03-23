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В зону СВО отправят 17 большегрузов с гуманитарной помощью

Новости
Глава региона Роман Бусаргин провел встречу с Героем России Александром Янкловичем. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
В зону СВО отправят 17 большегрузов с гуманитарной помощью

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в ближайшее время Александр Янклович вместе с волонтерами отправляется в зону проведения СВО, чтобы отвезти гуманитарную помощь нашим ребятам. Она придёт в четыре подразделения, где служат саратовцы. "Мы отправляем сразу 17 большегрузов", - подчеркнул губернатор.

Саратовцы сплотились, чтобы помочь нашим бойцам. Помощь собирали всем регионом – и общественные организации, и бизнес, и фермеры, и простые люди. Жители передали много посылок для своих родных и близким.

Кроме того, были выполнили пожелания по дополнительному оснащению для наших ребят. Например, впервые направят военнослужащим специальные накидки, помогающие против тепловизоров.

Одно из саратовских предприятий модернизировало дроны, которые теперь способны летать со скоростью до 140 км/час. Саратовские учёные разработали для них специальное программное обеспечение. Первую такую партию отправляют в зону СВО.

Кроме того, нашим землякам привезут тепловизоры, прожекторы, генераторы, пиломатериалы, другое оборудование и дополнительное обмундирование.

-Мы на постоянной связи с ребятами, знаем, что им больше всего нужно. Особые слова благодарности – волонтёрам из группы «Твои герои, Саратов». Они оказывают неоценимую помощь в сборе гуманитарных грузов, поддерживают обратную связь с бойцами, искренне переживают за каждого саратовца. Вместе с ними будем и дальше максимально поддерживать наших ребят,- сказал губернатор.