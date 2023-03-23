23 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
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Интеллектуальную систему полива сельхозугодий разработали в Саратове

Новости

Ученые Вавиловского университета создали интеллектуальную систему управления поливом сельхозугодий. Разработка позволит добиться высоких урожаев и снизить энергозатраты.
Интеллектуальную систему полива сельхозугодий разработали в Саратове

Система определяет фактическую влажность почвы на разных глубинах и рекомендует дату следующего полива. Новый способ управления поливом разработан на базе дождевальной машины "Каскад". Это созданный в Вавиловским университетом отечественный аналог современной зарубежной дождевальной техники.

Влажность почвы измеряют автономные датчики. Они оборудованы передатчиками радиосигнала с радиусом действия до 30 км. По спутниковой связи ГЛОНАСС данные передаются на серверный компьютер, который их обрабатывает и определяет дату следующего полива. После этого владельцы водоемов, насосной станции и дождевальной машины получают оповещение.

Проект реализован в рамках нацпроекта "Наука и университеты".