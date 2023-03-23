Стартовал проект для школьников «Билет в будущее – 2023»

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В Екатеринбурге стартовал Всероссийский фестиваль «Билет в будущее», который открыл профориентационную кампанию для школьников страны в 2023 году.В рамках Фестиваля прошел Всероссийский экспертный совет. Под председательством руководителя Фонда Гуманитарных Проектов Ивана Владимировича Есина и директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктора Сергеевича Неумывакина состоялась четырехчасовая сессия при участии более 40 ведущих ученых, общественных деятелей, представителей крупнейших российских компаний, федеральных и региональных чиновников от образования со всей страны.Среди прочих поднимаемых вопросов эксперты обсудили темы профориентационного минимума, который будет внедрен в российских школах уже в этом году. Представители крупных российских компаний, принимающих участие в форуме, ответили на запрос, сформулированный недавно Президентом РФ, о необходимости вовлечения бизнес-партнеров в развитие профориентационной отрасли в России. Также в бурной дискуссии, модерируемой руководителем проекта «Билет в будущее», нашли отражение вопросы методического характера, мнения заслуженных педагогов страны и новые научные сведения в рамках развития личности в системе государственной поддержки профориентации.«Хотелось бы напомнить, что в этом году по поручению Президента РФ проводится Год педагога и наставника в России. Я уверен, что «Билет в будущее» станет одним из ключевых профориентационных проектов в рамках этого почетного года. Мы обязательно проведем подобные фестивали, а также форумы и мультимедийные выставки в нескольких десятках городов по стране. Экспертный совет станет нашим основным форматом для консультаций с научным, методическим, педагогическим сообществами России для совершенствования «Билета в будущее», который в 2023 году охватит нарастающим итогом более 2 миллионов школьников», – отметил член Общественной палаты РФ Иван Владимирович Есин.Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин: «Предстоящая двухдневная работа будет наполнена большим количеством событий и площадок, которые нужно будет посетить. Встреча наша тематическая, и я уверен, что в каждом регионе России есть сложившаяся система профориентации. Главная задача, которую мы преследовали при организации мероприятий и создании методических указаний – это не разрушать то, что есть в регионе. Еще одна задача – это адаптация этих методик под вашу работу. Для нас «Билет в будущее» – это проект, который вбирает в себя все практики и является главным в профориентации. Говорим «Билет в будущее» – думаем «профориентация»!«Фонд Гуманитарных Проектов является оператором «Билета в будущее» с 2021 года. Сегодня мы четко понимаем, что проект активно развивается, он занял нишу флагманского профориентационного проекта России. Только в прошлом году к нам присоединилось почти 800 000 школьников, около 10 000 педагогов прошли обучение. Мы стараемся сделать сервисы системными и интеграционными, включающими все возможности и инструменты профориентационной работы. Она очень востребована, судя по откликам и посещению нашего сайта и социальных сетей. Уникальность проекта состоит в том, что он реализуется на всей территории России, в том числе, с этого года на новых, присоединенных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Наша задача в этом году – охватить больше участников, расширить «Билет в будущее» на общеобразовательные организации и стать для них инструментом профессиональной работы. В свою очередь, школы могут развивать свои профориентационные практики, и в этом плане «Билет в будущее» явится агрегатором лучшего опыта, – также отметил член Общественной палаты РФ Иван Есин.От Саратовской области участие во Всероссийском фестивале «Билет в будущее» принимает представитель регионального оператора проекта — начальник областного центра по профориентационной работе Саратовского областного института развития образования (СОИРО) Екатерина Александровна Афонина. В программе двухдневного мероприятия – заседание экспертных советов, панельные дискуссии с участием ведущих компаний на тему профессиональной ориентации, запросов рынка труда, востребованных профессий будущего. 22 марта участие в Фестивале примет министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он посетит выставочную площадку и выступит на Большом профориентационном уроке «Билет в будущее».Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по поручению Президента России В.В. Путина. Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Куратором проекта является Министерство просвещения РФ. Проект представлен в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе ВУЗов и СУЗов, а также на цифровой платформе https://bvbinfo.ru. Региональным оператором проекта в Саратовской области является ГАУ ДПО «Саратовский Областной Институт Развития Образования». Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» является площадкой для проведения проекта в регионе с 2021 года. Местом проведения мультимедийной выставки-тестирования «Лаборатория будущего» во время каждого учебного года становится одна из экспозиций. В 2023 году первые группы школьников-участников масштабного проекта «Билет в будущее» Исторический парк примет с середины апреля.