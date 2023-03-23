Сельским жителям стала доступна бесплатная юридическая помощь

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В феврале 2023 года юристы фонда «Общество и право» приступили к оказанию бесплатной юридической помощи жителям Саратовской области в рамках проекта «Эффективное развитие системы бесплатной юридической помощи и правового просвещения в регионе».Проект реализуется при поддержке гранта Президента РФ для развития гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.Одним из направлений деятельности в проекте является оказание бесплатной юридической помощи жителям сельской местности и удаленных населенных пунктов Саратовской области. Эта деятельность проходит при технической поддержке муниципальных библиотек Саратовской области. Жители Саратовской области могут обратиться в правовые центры муниципальных библиотек для получения юридической помощи со стороны юристов фонда «Общество и право».С 9 по 17 марта 2023 года юристы фонда «Общество и право» оказывали бесплатную юридическую помощь жителям муниципальных районов Саратовской области посредством видео и телефонной связи.Всего за этот период за бесплатной юридической помощью 43 жителя региона из Балаковского, Балашовского, Хвалынского, Вольского, Энгельсского, Красноармейского, Дергачевского, Аркадакского, Питерского и других районов.В рамках проекта был открыт дополнительное представительство фонда «Общество и право» в р.п. Дергачи, который ориентирован на правовую поддержку жителей Дергачевского и близлежащих районов Левобережья Саратовской области. За указанный период к юристу фонда в р.п. Дергачи обратились 5 жителей Заволжья Саратовской области.Юридические проблемы, которые требовали квалифицированной юридической помощи юристов фонда «Общества и право», включали оформление налоговых вычетов, снятие с регистрационного учета не собственника жилья, списание долгов по ЖКХ, лишение родительских прав, оформление сделки по долевой собственности, возмещение ущерба от залива квартиры, начисление пенсионных баллов за отпуск по уходу за ребенком и другие.Количество обращений жителей региона к юристам фонда «Общество и право» подтверждает востребованность бесплатной юридической помощи в Саратовской области.Контактная информация юристов фонда «Общество и право» представлена на Интернет-сайте организации в разделе «Бесплатная юридическая помощь».