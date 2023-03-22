Абитуриенты познакомились с Высшей школой индустрии гостеприимства, впечатлений и социального креатива РГСУ

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Гости учреждения получают не только максимально полную информацию о проходных баллах и местах на обучение, программах подготовки к поступлению, образовательных программах обучения, но также могут принять участие в деловой игре. В ее рамках абитуриенты проверяют свои знания об индустрии гостеприимства и впечатлений, специальностях института. После этого всем участникам вручаются сувениры Высшей школы индустрии гостеприимства, впечатлений и социального креатива РГСУ.Когда проводятся Дни открытых дверей, университет приглашает специальных гостей – представителей Союза дизайнеров России, Туракселератора, «САФМАР», «Radisson» и других индустриальных партнеров. Это позволяет получить информацию о возможных карьерных траекториях выпускников, тенденциях развития HoReCa и индустрии впечатлений, базах практик и стажировок и многом другом.Также в Днях открытых дверей принимают участие и будущие выпускники, помогая абитуриентам определиться с выбором факультета мечты, рассказывая о преимуществах разных специальностей и студенческой жизни университета.