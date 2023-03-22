22 марта 2023 СРЕДА
Новости
17:00 | 22 марта
В аэропорту «Гагарин» идет подготовка к работе в весенне-летний период
16:15 | 22 марта
Завершен набор волонтеров на Дельфийские игры
15:54 | 22 марта
Абитуриенты познакомились с Высшей школой индустрии гостеприимства, впечатлений и социального креатива РГСУ
15:00 | 22 марта
Дьяковский лес в Саратовской области станет национальным парком
14:02 | 22 марта
Саратовцев приглашают принять участие в Международном фотоконкурсе
13:03 | 22 марта
На базе СГЮА создан координационный центр по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов
12:00 | 22 марта
Выпускников профильных российских вузов ждут на предприятиях Саратова
11:06 | 22 марта
Саратовских педагогов приглашают на Всероссийский форум
10:04 | 22 марта
В музее проведут мастер-класс по созданию кукол-оберегов
09:00 | 22 марта
Производитель конвейеров модернизировал производство на 100 млн рублей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Абитуриенты познакомились с Высшей школой индустрии гостеприимства, впечатлений и социального креатива РГСУ

Новости


День открытых дверей в познавательном и интерактивном формате каждый месяц проводит Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет». Активным участником этих мероприятий является Высшая школа индустрии гостеприимства, впечатлений и социального креатива (институт) РГСУ.

Абитуриенты познакомились с Высшей школой индустрии гостеприимства, впечатлений и социального креатива РГСУ

Гости учреждения получают не только максимально полную информацию о проходных баллах и местах на обучение, программах подготовки к поступлению, образовательных программах обучения, но также могут принять участие в деловой игре. В ее рамках абитуриенты проверяют свои знания об индустрии гостеприимства и впечатлений, специальностях института. После этого всем участникам вручаются сувениры Высшей школы индустрии гостеприимства, впечатлений и социального креатива РГСУ.

Когда проводятся Дни открытых дверей, университет приглашает специальных гостей – представителей Союза дизайнеров России, Туракселератора, «САФМАР», «Radisson» и других индустриальных партнеров. Это позволяет получить информацию о возможных карьерных траекториях выпускников, тенденциях развития HoReCa и индустрии впечатлений, базах практик и стажировок и многом другом.

Также в Днях открытых дверей принимают участие и будущие выпускники, помогая абитуриентам определиться с выбором факультета мечты, рассказывая о преимуществах разных специальностей и студенческой жизни университета.