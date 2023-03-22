Завершен набор волонтеров на Дельфийские игры

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Так, например, только на платформе «Добро.ру» было подано более 600 заявок! В основном это совершеннолетние студенты учебных заведений Саратовской области и большинство из них уже имеют опыт волонтерства на крупных мероприятиях.В скором времени добровольцы начнут обучение на базе Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Волонтерам предстоит сопровождать делегации, гостей и жюри, работать в центральном штабе и штабах на местах, помогать в логистических задачах, на площадках проведения номинаций, в пресс-центре и многое другое.Саратовская область славится сильным волонтерским движением. Такое большое количество поданных заявок не стало для нас сюрпризом, а лишь в очередной раз продемонстрировало высокий интерес и вовлеченность горожан в социально-полезную деятельность