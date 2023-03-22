Завершен набор волонтеров на Дельфийские игры
Завершился набор волонтеров на XXII молодежные Дельфийские игры России, которые состоятся в Саратове с 21 по 26 апреля 2023 года.
Так, например, только на платформе «Добро.ру» было подано более 600 заявок! В основном это совершеннолетние студенты учебных заведений Саратовской области и большинство из них уже имеют опыт волонтерства на крупных мероприятиях.
В скором времени добровольцы начнут обучение на базе Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Волонтерам предстоит сопровождать делегации, гостей и жюри, работать в центральном штабе и штабах на местах, помогать в логистических задачах, на площадках проведения номинаций, в пресс-центре и многое другое.
Саратовская область славится сильным волонтерским движением. Такое большое количество поданных заявок не стало для нас сюрпризом, а лишь в очередной раз продемонстрировало высокий интерес и вовлеченность горожан в социально-полезную деятельность
Так, например, только на платформе «Добро.ру» было подано более 600 заявок! В основном это совершеннолетние студенты учебных заведений Саратовской области и большинство из них уже имеют опыт волонтерства на крупных мероприятиях.
В скором времени добровольцы начнут обучение на базе Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Волонтерам предстоит сопровождать делегации, гостей и жюри, работать в центральном штабе и штабах на местах, помогать в логистических задачах, на площадках проведения номинаций, в пресс-центре и многое другое.
Саратовская область славится сильным волонтерским движением. Такое большое количество поданных заявок не стало для нас сюрпризом, а лишь в очередной раз продемонстрировало высокий интерес и вовлеченность горожан в социально-полезную деятельность