В аэропорту «Гагарин» идет подготовка к работе в весенне-летний период
В международном аэропорту «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») ведутся работы по подготовке к летнему периоду. До 26 мая будет проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на бесперебойную, безопасную работу всех объектов инфраструктуры аэропорта в условиях, характерных для весенне-летнего периода, и повышение качество обслуживания воздушных перевозок.
Основными направлениями плановых мероприятий станут подготовка спецтранспорта, наземного и технологического оборудования, средств механизации, технических средств, а также зданий и сооружений. Будут проведены обследование состояния покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, инженерной инфраструктуры и другие организационные мероприятия.
Сотрудники предприятия пройдут дополнительное обучение по направлениям, инструктажи по авиационной, транспортной безопасности.
Подготовка структурных подразделений продлится завершится проверкой, которую проведет специальная комиссия.