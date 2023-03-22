В аэропорту «Гагарин» идет подготовка к работе в весенне-летний период

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Основными направлениями плановых мероприятий станут подготовка спецтранспорта, наземного и технологического оборудования, средств механизации, технических средств, а также зданий и сооружений. Будут проведены обследование состояния покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, инженерной инфраструктуры и другие организационные мероприятия.Сотрудники предприятия пройдут дополнительное обучение по направлениям, инструктажи по авиационной, транспортной безопасности.Подготовка структурных подразделений продлится завершится проверкой, которую проведет специальная комиссия.