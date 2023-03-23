В Саратовской области начался пожароопасный сезон

просмотров: 160

МЧС напоминает жителям региона, что с наступлением дачного сезона при уборке участков от прошлогодней травы и сжигании мусора важно не забывать про правила безопасности:-перед началом дачного сезона необходимо проверить состояние печного и газового оборудования, электроприборов и электрических сетей;- на случай пожара необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату, а лучше всего – огнетушитель;- если пожар все же произошел – не теряйтесь! Зовите на помощь соседей. Сразу же вызывайте пожарную охрану по телефонам «01» или с мобильного «101».