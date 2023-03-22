Дьяковский лес в Саратовской области станет национальным парком

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Ученые сделали комплексное заключение, что эта территория по статусу должна быть выше. Сейчас министерство природных ресурсов и экологии региона совместно с Минприроды России занимаются созданием национального парка «Дьяковский лес».Напомним, что на особо охраняемых территориях должен соблюдаться режим: нельзя вести хозяйственную деятельность, здесь возможна только научная деятельность.