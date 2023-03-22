22 марта 2023 СРЕДА
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17:00 | 22 марта
В аэропорту «Гагарин» идет подготовка к работе в весенне-летний период
16:15 | 22 марта
Завершен набор волонтеров на Дельфийские игры
15:54 | 22 марта
Абитуриенты познакомились с Высшей школой индустрии гостеприимства, впечатлений и социального креатива РГСУ
15:00 | 22 марта
Дьяковский лес в Саратовской области станет национальным парком
14:02 | 22 марта
Саратовцев приглашают принять участие в Международном фотоконкурсе
13:03 | 22 марта
На базе СГЮА создан координационный центр по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов
12:00 | 22 марта
Выпускников профильных российских вузов ждут на предприятиях Саратова
11:06 | 22 марта
Саратовских педагогов приглашают на Всероссийский форум
10:04 | 22 марта
В музее проведут мастер-класс по созданию кукол-оберегов
09:00 | 22 марта
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Саратовцев приглашают принять участие в Международном фотоконкурсе

Новости
Федеральное агентство по делам национальностей в период с 5 сентября по 5 октября 2023 года проводит VII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация».

Саратовцев приглашают принять участие в Международном фотоконкурсе



В нём могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.

Каждый участник может представить до 5 фотографий (созданных не ранее 2018 года) в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва», «Детский взгляд».

По результатам фотоконкурса жюри, в состав которого вошли известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы.

Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного единства в Москве.