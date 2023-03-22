Саратовцев приглашают принять участие в Международном фотоконкурсе

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В нём могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.Каждый участник может представить до 5 фотографий (созданных не ранее 2018 года) в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва», «Детский взгляд».По результатам фотоконкурса жюри, в состав которого вошли известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы.Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного единства в Москве.