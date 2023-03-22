Саратовцев приглашают принять участие в Международном фотоконкурсе
Федеральное агентство по делам национальностей в период с 5 сентября по 5 октября 2023 года проводит VII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация».
В нём могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.
Каждый участник может представить до 5 фотографий (созданных не ранее 2018 года) в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва», «Детский взгляд».
По результатам фотоконкурса жюри, в состав которого вошли известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы.
Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного единства в Москве.
В нём могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.
Каждый участник может представить до 5 фотографий (созданных не ранее 2018 года) в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва», «Детский взгляд».
По результатам фотоконкурса жюри, в состав которого вошли известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы.
Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного единства в Москве.