На базе СГЮА создан координационный центр по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов

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В Ульяновске Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье.В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, представители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов, входящих в состав ПФО.Основное внимание уделено вопросам противодействия внешнему деструктивному информационному и идеологическому воздействию на российское общество, проблематике сохранения исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей, а также укрепления суверенитета России в информационном пространстве.Предложены меры, направленные на пресечение пропаганды терроризма и экстремизма, заведомо ложной информации, распространяемой иностранным спецслужбами с целью раскола российского общества.«Актуальность вопроса очевидна для ПФО и для всей страны. Сегодня в нашем обществе происходят серьезные социальные, политические и коммуникационные преобразования, которые вызваны геополитической напряженностью, проведением специальной военной операции и растущим влиянием Интернета. В борьбу на информационно-пропагандистском поле против России вовлечены все силы и средства наших противников. Не случайно вчера, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РФ, Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул следующее. "Надо жестко пресекать любые попытки противника раскачать наше общество", ведь "единство и сплоченность нашего многонационального общества всегда были и остаются силой России, помогают преодолевать любые трудности и любые испытания», - сказал полномочный представитель.Отметим, что акции, заседания круглых столов и другие мероприятия, направленные на профилактику идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде активно освещаются в СМИ Саратовской области. Профилактика и противодействие деструктивному информационному воздействию в регионе становится одним из важных направлений работы с молодёжью.Так, на базе СГЮА работает «Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма». Центр организовывает работы по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде; оказывает содействие в социальной и культурной адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе и обучающихся; организует работы по профилактике вовлечения молодежи в организации и общественные объединения деструктивной направленности и формировании российской гражданской идентичности, содействие развитию системы воспитания чувства патриотизма у молодежи.«Координационным центром СГЮА» издаются учебно-методические материалы. Студенты и преподаватели саратовских вузов могут познакомиться со «Словарем терминов в сфере антитеррористической деятельности». В нем представлены актуальные трактовки ключевых понятий, формирующих терминологический аппарат в области государственной и общественной безопасности, а также в сфере противодействия терроризму. В свет также вышли «Методическое пособие по профилактике вовлечения обучающихся в деструктивные субкультуры» и «Методические рекомендации» по организации деятельности антитеррористической комиссии муниципального образования и практике привлечения к административной ответственности за неисполнение решений антитеррористической комиссии».