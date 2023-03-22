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Выпускников профильных российских вузов ждут на предприятиях Саратова

Новости

Недавно в Ижевске состоялось очередное заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа.
Выпускников профильных российских вузов ждут на предприятиях Саратова

В его работе приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, главы регионов, в их числе Губернатор области Роман Бусаргин, руководители региональных законодательных органов власти.

Открывая заседание, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что Президент РФ Владимир Путин поставил задачу в ближайшие 5 лет подготовить профессиональных молодых специалистов для работы в электронике, промышленности, сельском хозяйстве и ОПК: «Это важно для нашего округа, на территории которого сосредоточена треть такого производства страны. Для выполнения задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, необходимо выработать максимально практикоориентированный подход к подготовке квалифицированных кадров, предполагающий более современные и гибкие принципы работы высших и средних учебных заведений с учетом потребностей рынка и ОПК в специалистах; выстроить единую систему взаимодействия учреждений образования и промышленных компаний с последующим трудоустройством на конкретных предприятиях.

В феврале был проведен Совет ректоров вузов, которые конструктивно обсудили, в том числе, повышение эффективности подготовки кадров и были выработаны предложения для Правительства РФ и регионов. Здесь очень важно, что и законодательная власть подключается к этой работе не только в сфере подготовки предложений на федеральный уровень, но и решения бюджетных вопросов, регулирования регионального законодательства».

Опытом взаимодействия с предприятиями ОПК поделился и.о. ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессор Сергей Наумов. В частности, он отметил, что в настоящее время СГТУ в тесном сотрудничестве с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичными компаниями взят курс на опережающую подготовку квалифицированных кадров, способных работать в условиях современного технологического уклада. Среди предприятий, с которыми активно сотрудничает Политех, «НПП Алмаз», Филиал ФГУП НЦПАП Н.А. Пилюгина – «ПО «Корпус», «НПП «Контакт», «Конструкторское бюро промышленной автоматики», «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе», АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева, ЭПО «Сигнал». В 2022 году университет стал одним из 18 опорных вузов Госкорпорации «Роскосмос» («Созвездие Роскосмоса»), подтвердив значимость для предприятий ракетно-космической отрасли при целевой подготовке специалистов и выполнения научных исследований. В прошлом году более 250 выпускников были трудоустроены на предприятия «Роскосмоса».