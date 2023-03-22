В музее проведут мастер-класс по созданию кукол-оберегов

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Мастер-класс «Куклы родом из северных краев» - это занятие с созданием куклы в северных традициях.Мастер-класс представит создание поморской крученой обереговой куклы из лоскутков создавать. Эта техника передается из поколения в поколение, «из рук в руки».Данное занятие в Радищевском музее уникально тем, что его автор и ведущая, Якунина Наталья Васильевна, проходила мастер-класс по кручению куклы на севере у кировской кукольницы Надежды Максимовны Нифакиной.Поморы – северный народ – самобытная малочисленная этнографическая и этнорелигиозная группа русского народа на побережье Белого и Баренцева морей, а также на побережьях северных рек: Мезени, Печоры, Онеги и Северной Двины. Мужчины часто уходили на полгода на охоту, беря с собой кукол-оберегов. Женщины в это время крутили куклы на каждый случай или просто на удачу.Время проведения: 26 марта в 12 часовРадищевский музей, Радищева, 39Стоимость билета: от 300 руб. до 400 руб.