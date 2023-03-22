В музее проведут мастер-класс по созданию кукол-оберегов
Радищевский музей приглашает на мастер-класс «Куклы родом из северных краев» .
Мастер-класс «Куклы родом из северных краев» - это занятие с созданием куклы в северных традициях.
Мастер-класс представит создание поморской крученой обереговой куклы из лоскутков создавать. Эта техника передается из поколения в поколение, «из рук в руки».
Данное занятие в Радищевском музее уникально тем, что его автор и ведущая, Якунина Наталья Васильевна, проходила мастер-класс по кручению куклы на севере у кировской кукольницы Надежды Максимовны Нифакиной.
Поморы – северный народ – самобытная малочисленная этнографическая и этнорелигиозная группа русского народа на побережье Белого и Баренцева морей, а также на побережьях северных рек: Мезени, Печоры, Онеги и Северной Двины. Мужчины часто уходили на полгода на охоту, беря с собой кукол-оберегов. Женщины в это время крутили куклы на каждый случай или просто на удачу.
Время проведения: 26 марта в 12 часов
Радищевский музей, Радищева, 39
Стоимость билета: от 300 руб. до 400 руб.