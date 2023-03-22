Производитель конвейеров модернизировал производство на 100 млн рублей

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В настоящее время общая производственная площадь составляет 1200 кв. метров. Станочный парк обеспечен оборудованием для всех этапов металлообработки: гидроабразивная и лазерная резка, гибочный пресс, токарные и фрезерные станки, сварочные посты.Завод поставляет и обслуживает технически сложное промышленное оборудование: системы маркировки и наклейки этикеток, формовщики и заклейщики гофрокоробов, компрессорное оборудование, системы очистки и осушки сжатого воздуха, сложные роботизированные линии. Кроме того, компания запускает в работу новые производственные линии и модернизирует существующие производственные участки, обеспечивая полную совместимость оборудования.«С 2021 года компания является получателем поддержки Регионального центра инжиниринга (РЦИ) и Центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Будем прорабатывать возможности для дальнейшего сотрудничества и поддержки в рамках другого нацпроекта - «Производительность труда», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов в ходе визита на предприятие.В частности, при поддержке РЦИ компания смогла автоматизировать производственные процессы, внедрив систему «Битрикс24», получила консультационные услуги. В текущем году при содействии специалистов центра планируется разработка программы модернизации производства для получения гранта от Фонда содействия инновациям.Также компания является активным участником образовательных мероприятий и форумов, проводимых Центром поддержки предпринимательства.Как сообщили в областном минэкономразвитии, предприятие «АСпром» работает на рынке поставок и обслуживания промышленного оборудования с 2011 года. Годовой оборот организации в 2022 году составил более 400 млн рублей, сумма уплаченных налогов - 28,5 млн рублей.