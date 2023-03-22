Саратовские каратисты завоевали 12 медалей на Первенстве ПФО
С 18 по 19 марта т.г. в Ульяновске проходило Первенство Приволжского федерального округа по каратэ. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 11 регионов ПФО
Спортсмены ГБУ ДО СО «СШОРСЕ Ахмерова» Показали следующие результаты:
Ксения Сосновцева заняла 1 место, ката 8-9 лет.
Тимур Перевозчиков занял 1 место, в /к до 40 кг. и 1 место ката 12-13 лет
Левон Шаищян занял 1 место, в в/к до 55 кг., 12-13 лет.
Анна Волик заняла 1 место, в в/к до 47 кг., 12-13 лет.
Варвара Федулова заняла 1 место, ката 12-13 лет.
Михаил Гурджиев занял 2 место, в в/к до 40 кг., 12-13 лет.
Артемий Карсалов занял 2 место, в в/к до 52 кг., 14-15 лет.
Ксения Зубрилина заняла 3 место, в в/к до 42 кг., 12-13 лет,
Левон Шаищян, Тимур Перевозчиков, Эльдар Исмагулов заняли 3 место в командном кумитэ 12-13 лет.
Евгений Жаданов занял 3 место, ката 12-13 лет.
Евгений Жаданов, Кирилл Орчаков заняли 3 место в командном кумитэ, 12-13 лет.
Софья Ларина заняла 3 место, в в/к до 47 кг., 12-13 лет.
Подготовили спортсменов тренеры Денис Шкунов, Сергей Лазарев, Давид Гаспарян, Светлана Приказчикова и Георгий Лысенко.