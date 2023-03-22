Саратовские каратисты завоевали 12 медалей на Первенстве ПФО

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Спортсмены ГБУ ДО СО «СШОРСЕ Ахмерова» Показали следующие результаты:Ксения Сосновцева заняла 1 место, ката 8-9 лет.Тимур Перевозчиков занял 1 место, в /к до 40 кг. и 1 место ката 12-13 летЛевон Шаищян занял 1 место, в в/к до 55 кг., 12-13 лет.Анна Волик заняла 1 место, в в/к до 47 кг., 12-13 лет.Варвара Федулова заняла 1 место, ката 12-13 лет.Михаил Гурджиев занял 2 место, в в/к до 40 кг., 12-13 лет.Артемий Карсалов занял 2 место, в в/к до 52 кг., 14-15 лет.Ксения Зубрилина заняла 3 место, в в/к до 42 кг., 12-13 лет,Левон Шаищян, Тимур Перевозчиков, Эльдар Исмагулов заняли 3 место в командном кумитэ 12-13 лет.Евгений Жаданов занял 3 место, ката 12-13 лет.Евгений Жаданов, Кирилл Орчаков заняли 3 место в командном кумитэ, 12-13 лет.Софья Ларина заняла 3 место, в в/к до 47 кг., 12-13 лет.Подготовили спортсменов тренеры Денис Шкунов, Сергей Лазарев, Давид Гаспарян, Светлана Приказчикова и Георгий Лысенко.