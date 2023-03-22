22 марта 2023 СРЕДА
Новости
17:00 | 22 марта
В аэропорту «Гагарин» идет подготовка к работе в весенне-летний период
16:15 | 22 марта
Завершен набор волонтеров на Дельфийские игры
15:54 | 22 марта
Абитуриенты познакомились с Высшей школой индустрии гостеприимства, впечатлений и социального креатива РГСУ
15:00 | 22 марта
Дьяковский лес в Саратовской области станет национальным парком
14:02 | 22 марта
Саратовцев приглашают принять участие в Международном фотоконкурсе
13:03 | 22 марта
На базе СГЮА создан координационный центр по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов
12:00 | 22 марта
Выпускников профильных российских вузов ждут на предприятиях Саратова
11:06 | 22 марта
Саратовских педагогов приглашают на Всероссийский форум
10:04 | 22 марта
В музее проведут мастер-класс по созданию кукол-оберегов
09:00 | 22 марта
Производитель конвейеров модернизировал производство на 100 млн рублей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские каратисты завоевали 12 медалей на Первенстве ПФО

Новости

С 18 по 19 марта т.г. в Ульяновске проходило Первенство Приволжского федерального округа по каратэ. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 11 регионов ПФО
Саратовские каратисты завоевали 12 медалей на Первенстве ПФО

Спортсмены ГБУ ДО СО «СШОРСЕ Ахмерова» Показали следующие результаты:

Ксения Сосновцева заняла 1 место, ката 8-9 лет.
Тимур Перевозчиков занял 1 место, в /к до 40 кг. и 1 место ката 12-13 лет
Левон Шаищян занял 1 место, в в/к до 55 кг., 12-13 лет.
Анна Волик заняла 1 место, в в/к до 47 кг., 12-13 лет.
Варвара Федулова заняла 1 место, ката 12-13 лет.
Михаил Гурджиев занял 2 место, в в/к до 40 кг., 12-13 лет.
Артемий Карсалов занял 2 место, в в/к до 52 кг., 14-15 лет.
Ксения Зубрилина заняла 3 место, в в/к до 42 кг., 12-13 лет,
Левон Шаищян, Тимур Перевозчиков, Эльдар Исмагулов заняли 3 место в командном кумитэ 12-13 лет.
Евгений Жаданов занял 3 место, ката 12-13 лет.
Евгений Жаданов, Кирилл Орчаков заняли 3 место в командном кумитэ, 12-13 лет.
Софья Ларина заняла 3 место, в в/к до 47 кг., 12-13 лет.


Саратовские каратисты завоевали 12 медалей на Первенстве ПФО

Саратовские каратисты завоевали 12 медалей на Первенстве ПФО

Подготовили спортсменов тренеры Денис Шкунов, Сергей Лазарев, Давид Гаспарян, Светлана Приказчикова и Георгий Лысенко.