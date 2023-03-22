Саратовская область заняла первое место в ПФО по урожаю зерновых и зернобобовых
По данным Саратовстата, в 2022 году в Саратовской области было собрано 6,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, что является абсолютным рекордом за последние два десятка лет.
По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти в 2 раза.
По валовому сбору зерновых и зернобобовых наш регион занял 1 место в Приволжском федеральном округе и 6-е – среди регионов России, уступив только Краснодарскому и Ставропольскому краям, а также Ростовской, Волгоградской и Воронежской областям.
По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти в 2 раза.
По валовому сбору зерновых и зернобобовых наш регион занял 1 место в Приволжском федеральном округе и 6-е – среди регионов России, уступив только Краснодарскому и Ставропольскому краям, а также Ростовской, Волгоградской и Воронежской областям.