22 марта 2023 СРЕДА
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Абитуриенты познакомились с Высшей школой индустрии гостеприимства, впечатлений и социального креатива РГСУ
15:00 | 22 марта
Дьяковский лес в Саратовской области станет национальным парком
14:02 | 22 марта
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13:03 | 22 марта
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Саратовских педагогов приглашают на Всероссийский форум
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Саратовская область заняла первое место в ПФО по урожаю зерновых и зернобобовых

Новости
По данным Саратовстата, в 2022 году в Саратовской области было собрано 6,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, что является абсолютным рекордом за последние два десятка лет.

По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился почти в 2 раза.

По валовому сбору зерновых и зернобобовых наш регион занял 1 место в Приволжском федеральном округе и 6-е – среди регионов России, уступив только Краснодарскому и Ставропольскому краям, а также Ростовской, Волгоградской и Воронежской областям.