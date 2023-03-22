Авиакомпания «Победа» открывает рейсы в Шереметьево из аэропорта «Гагарин»

просмотров: 190

Вылет из Саратова в 15:40, прибытие в Москву в аэропорт Шереметьево в 16:20. Вылет из Москвы в 12:40, прибытие в аэропорт «Гагарин» в 15:10 по местному времени.Напомним, что в столицу России на период весенне-летнего расписания с 27 марта по 28 октября 2023 года авиакомпаниями заявлено к выполнению до 8 рейсов в день. Полеты в Москву запланировали «Аэрофлот» и «Россия» (в Шереметьево), «Победа» (во Внуково и в Шереметьево), S7 Airlines (в Домодедово).Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», а также на странице социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/gagarin.airport. Узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий– на сайте авиакомпаний.