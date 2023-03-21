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Саратовских предпринимателей пригласили к участию в выставках

Новости


Центр предпринимателя «Мой бизнес» открывает прием заявок от предпринимателей на участие в федеральных и региональных выставках в 2023 году.
Саратовских предпринимателей пригласили к участию в выставках

Услуга оказывается в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии минэкономразвития области.

Организационный взнос за участие, аренда выставочной площади и выставочного оборудования частично или полностью оплачивается за счет средств Центра поддержки предпринимательства.

Компания может занять индивидуальный стенд или присоединиться к коллективному стенду на одной из выставок:

10-11 августа - выставка “Саратов-Агро. День поля. 2023” (г. Саратов);
5-6 сентября международная выставка промо-индустрии, подарков и сувениров IPSA и PSI Russia 2023 (г. Москва);
21-23 сентября - международная выставка подарков PRESENTICA (г. Москва);
13-17 декабря выставка народных промыслов России “Ладья. Зимняя сказка - 2023” (г. Москва).

Также предприниматели могут предложить другую выставку, в которой хотели бы принять участие (должна проходить не раньше апреля 2023 года).

Получить поддержку могут ИП или ООО, зарегистрированные на территории Саратовской области, включенные в реестр СМСП.

Подать заявку на участие в выставке или предложить свой вариант можно до 20 апреля по ссылке https://vk.cc/cmrNAt.