Для саратовцев организовали экскурсию по исламскому комплексу

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В канун наступления священного для мусульман месяца «Рамадан» в Соборной мечети Саратова состоялось мероприятие «Добро пожаловать в Рамадан».Для гостей мероприятия была организована экскурсия по площадкам Саратовского исламского комплекса.На детской площадке состоялось награждение победителей конкурсов рисунков и стихов, проведена викторина для детей, работали аниматоры.На втором этаже комплекса работала женская зона (ванди базар), где были представлены открытки и альбомы, платки и шарфы, керамика ручной работы и чай из трав, головные уборы собственного производства, скатерти на праздничные столы в Рамадан, косметика для женщин, женская одежда и аксессуары, украшения ручной работы, этнические украшения, детские игрушки ручной работы.В мужской зоне прошли мастер-классы по ударной технике и борьбе, организованы площадки армрестлинга и пинг-понга.В мероприятии приняли участие член Президиума Совета муфтиев России, муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов, заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» Александр Пажитнев, начальник отдела по работе с национальными и религиозными организациями министерства внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко.В своем приветственном слове Тимофей Лещенко отметил:- Министерство внутренней политики и общественных отношений области поддерживает все проекты и мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории региона. Отрадно отметить, что между министерством и Духовным управлением мусульман Саратовской области выстроено тесное сотрудничество и конструктивное взаимодействие. Духовным управлением мусульман Саратовской области расширяются горизонты взаимодействия с иными традиционными религиозными конфессиями; участниками мероприятий под эгидой ДУМСО являются люди самых различных национальностей и вероисповеданий. Желаю участникам Форума плодотворной работы, приятных впечатлений и радости дружеских встреч!.