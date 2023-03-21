В Алгае планируется построить солнечную электростанцию

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16 и 17 марта на площадке министерства состоялись семинары-совещания с представителями администраций Перелюбского, Ровенского, Лысогорского, Александрово-Гайского и Советского муниципальных районов.В числе перспективных проектов Александрово-Гайского района – строительство солнечной электростанции. За 2023-2026 гг. планируется освоить порядка 8 млрд руб. и создать 20 рабочих мест. В Советском районе с 2020 г. ведется модернизация системы орошения.Как отметила советник министра инвестиционной политики Светлана Ундрова, первоочередная задача администраций – обеспечить типовой набор необходимых для инвесторов сведений о районе на сайте.«Требуется переработать и актуализировать информационные материалы на «Странице инвестора». Из всех заслушиваемых районов наиболее полно данную работу провели в Ровенском районе», - рассказала Светлана Ундрова.Отмечено недостаточное взаимодействие администраций с местными предприятиями, чьи проекты формируют районные объемы инвестиций. У Перелюбского района отсутствуют проекты на текущий год, всего два проекта у Александрово-Гайского района.Советскому району дана рекомендация отработать перечень респондентов, предоставляющих сведения об объёмах инвестиций в органы статистики.Директор Корпорации развития Саратовской области Вера Лазукина напомнила о регулярном мониторинге свободных инвестиционных площадок.