Тысяча детей-сирот получат сертификаты на жильё

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На 1 января 2023 года в минстрое области состояло 5315 граждан (с 14 лет), из них право на получение жилья возникло у 3677 детей-сирот (исполнилось 18 лет).В бюджете области на 2023 год на приобретение квартир и предоставление социальной выплаты благодаря поддержке Председателя Государственной Думы В.В. Володина предусмотрено порядка 3 млрд.рублей.«В 2021 году детям-сиротам было выдано 776 сертификатов (именных свидетельств) на покупку жилья, в 2022 – 901 сертификат. С начала этого года 506 ребят написали заявления на именные свидетельства, - рассказал Мигачёв. - На сегодняшний день выдано 149 именных свидетельств на сумму 345,6 млн.руб. С учетом выделенных средств до конца года планируется предоставить порядка 1000 сертификатов. При поддержке Торгово-промышленной палаты Саратовской области Гильдия риэлторов готова оказать бесплатную консультационную помощь для детей-сирот и сопровождение их сделок по покупке жилья с помощью сертификатов».В 2023 году министерство заключило государственные контракты на участие в долевом строительстве 106 квартир в Саратове и 8 - в Балашове.Строящиеся в Саратове квартиры расположены в микрорайоне «Зеленая горка» в Кировском районе. В настоящее время идёт возведение пяти многоквартирных жилых домов. Общая площадь жилых помещений составит 38 тысяч кв.метров.«Особое внимание по поручению Губернатора области Романа Викторовича Бусаргина уделяется качеству строящегося жилья, - отметил спикер. - Квартиры должны быть благоустроены. По техническому заданию минстрой приобретает квартиры для детей с улучшенными характеристиками по отделке. Магазины, предприятия обслуживания населения размещаются на первом этаже жилого дома № 1 во встроенных помещениях нежилого назначения. Проектом застройки микрорайона предусмотрено 544 парковочных места. За счет средств застройщика ООО «Госжилстрой» также будут построены в рамках договоров технологического присоединения инженерные сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Запроектированы и будут построены сети связи, сети ливневой канализации, дорожно-транспортная инфраструктура (три автомобильные дороги, обеспечивающие транспортную связь будущего микрорайона с существующей дорогой по улице Плодородной). В данном микрорайоне также будет построен детский сад на 160 мест, располагающийся в нормативной доступности от микрорайона. Его строительство ведется параллельно строительству домов».Также в данном районе расположены две общеобразовательные школы: лицей «Звезда» и школа № 71.В рамках комплексной застройки в дальнейшем на трех земельных участках планируется еще строительство двух детских садов по 120 мест и школы на 550 мест.В непосредственной близости от строящегося микрорайона «Зеленая горка» расположены 5 объектов здравоохранения. В настоящее время рассматривается вопрос о прикреплении будущих жителей микрорайона к одной из указанных поликлиник.