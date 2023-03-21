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В Саратове стартовал проект «Хоккей без барьеров»

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В ФОК «Заводской» прошли матчи с участием детей с ограниченными возможностями здоровья и учащимися спортивной школы по хоккею «Кристалл» команды «Кристалл-2011» под руководством тренера-преподавателя Александра Осипова.

В Саратове стартовал проект «Хоккей без барьеров»


В первом матче «Крылья» играли с командой Фёдоровского района и победили со счетом 4:1. Во второй игре сыграли команды Федоровского района и города Энгельса, матч закончился ничьей - 3:3.

Главная цель проекта - социализация детей в хоккейном сообществе и создание условий по инклюзивному включению детей в тренировки по школьному хоккею.

Проект «Хоккей без барьеров» стал победителем областного конкурса социальных проектов среди некоммерческих неправительственных организаций в 2021 году.

Организатором матча выступили АНО «Центр ледовых видов спорта «Крылья» и спортивная школа по хоккею «Кристалл».