В Саратове стартовал проект «Хоккей без барьеров»
В ФОК «Заводской» прошли матчи с участием детей с ограниченными возможностями здоровья и учащимися спортивной школы по хоккею «Кристалл» команды «Кристалл-2011» под руководством тренера-преподавателя Александра Осипова.
В первом матче «Крылья» играли с командой Фёдоровского района и победили со счетом 4:1. Во второй игре сыграли команды Федоровского района и города Энгельса, матч закончился ничьей - 3:3.
Главная цель проекта - социализация детей в хоккейном сообществе и создание условий по инклюзивному включению детей в тренировки по школьному хоккею.
Проект «Хоккей без барьеров» стал победителем областного конкурса социальных проектов среди некоммерческих неправительственных организаций в 2021 году.
Организатором матча выступили АНО «Центр ледовых видов спорта «Крылья» и спортивная школа по хоккею «Кристалл».
В первом матче «Крылья» играли с командой Фёдоровского района и победили со счетом 4:1. Во второй игре сыграли команды Федоровского района и города Энгельса, матч закончился ничьей - 3:3.
Главная цель проекта - социализация детей в хоккейном сообществе и создание условий по инклюзивному включению детей в тренировки по школьному хоккею.
Проект «Хоккей без барьеров» стал победителем областного конкурса социальных проектов среди некоммерческих неправительственных организаций в 2021 году.
Организатором матча выступили АНО «Центр ледовых видов спорта «Крылья» и спортивная школа по хоккею «Кристалл».