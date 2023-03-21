В Радищевском музее покажут фильм о судьбе известного художника
24 марта в 17.00 в Петровском зале Радищевского музея (Радищева, 39) состоится презентация книги "Николай Миллиоти. Возвращение".
Вход свободный.
Николай Миллиоти был значительной фигурой российской художественной жизни XX века, стоял у истоков русского живописного символизма, входил в объединения "Голубая роза", "Союз русских художников", "Мир искусства". Вторую половину жизни был в эмиграции оставив большое "зарубежное наследие" - живопись, графика, дневниковые записи.
Появление книги воспоминаний художника случилось благодаря его внучке Елене Миллиоти, ведущей актрисы театра "Современник".
В Саратове книгу представит режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств РФ, Игорь Колядин.
В рамках презентации будет представлен фильм Игоря Колядина "Неизвестный Николай Миллиоти".
Вход свободный.
Николай Миллиоти был значительной фигурой российской художественной жизни XX века, стоял у истоков русского живописного символизма, входил в объединения "Голубая роза", "Союз русских художников", "Мир искусства". Вторую половину жизни был в эмиграции оставив большое "зарубежное наследие" - живопись, графика, дневниковые записи.
Появление книги воспоминаний художника случилось благодаря его внучке Елене Миллиоти, ведущей актрисы театра "Современник".
В Саратове книгу представит режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств РФ, Игорь Колядин.
В рамках презентации будет представлен фильм Игоря Колядина "Неизвестный Николай Миллиоти".