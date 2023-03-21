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13:53 | 21 марта
Саратовских предпринимателей пригласили к участию в выставках
13:00 | 21 марта
Для саратовцев организовали экскурсию по исламскому комплексу
12:02 | 21 марта
В Алгае планируется построить солнечную электростанцию
11:00 | 21 марта
Тысяча детей-сирот получат сертификаты на жильё
10:01 | 21 марта
В Саратове стартовал проект «Хоккей без барьеров»
09:00 | 21 марта
В Радищевском музее покажут фильм о судьбе известного художника
18:00 | 20 марта
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17:00 | 20 марта
Промышленники пожаловались на нехватку кадров
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15:01 | 20 марта
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В Радищевском музее покажут фильм о судьбе известного художника

Новости
24 марта в 17.00 в Петровском зале Радищевского музея (Радищева, 39) состоится презентация книги "Николай Миллиоти. Возвращение".
Вход свободный.
В Радищевском музее покажут фильм о судьбе известного художника



Николай Миллиоти был значительной фигурой российской художественной жизни XX века, стоял у истоков русского живописного символизма, входил в объединения "Голубая роза", "Союз русских художников", "Мир искусства". Вторую половину жизни был в эмиграции оставив большое "зарубежное наследие" - живопись, графика, дневниковые записи.
Появление книги воспоминаний художника случилось благодаря его внучке Елене Миллиоти, ведущей актрисы театра "Современник".

В Саратове книгу представит режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств РФ, Игорь Колядин.
В рамках презентации будет представлен фильм Игоря Колядина "Неизвестный Николай Миллиоти".