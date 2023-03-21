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Саратовский завод в три раза увеличил производство морозильников

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Благодаря реализации национального проекта «Производительность труда» на ООО «СЭПО-ЗЭМ» производство морозильников выросло в три раза.

Завод уже 50 лет производит холодильники «Саратов», постоянно улучшая дизайн и технические характеристики. На потоке по производству популярных морозильников «Саратов-153» эксперты Федерального центра компетенций помогли оптимизировать работу и увеличить производительность в рамках расширенной поддержки.

В результате проведенной работы при поддержке экспертов выработка на предприятии увеличилась почти на 200%. На 30% снизилось количество брака. Дополнительный объем производства вырос на 12 тысяч морозильных камер в год. Скорость производства выросла на 25%. Незавершенное производство в потоке снизилось в 1,5 раза.

«Значительную часть рабочего времени оператор тратит на поиск инструмента, получение материалов и оснастки. Работа по системе 5С, визуализация мест хранения и стандартизация позволили устранить производственные потери и получить реальный экономический эффект», — подчеркнул старший руководитель проекта Федерального центра компетенций Дмитрий Диденко.

«Отдельно хочу отметить высокий уровень ФЦК в проработке методических материалов. Они дополняют собственную базу знаний производственной системы. Повышать производительность труда можно и нужно за счёт роста объема заказов и развития компетенций сотрудников», — рассказал директор предприятия Артур Темиров.

Предприятие было основано в 1939 году. Сейчас СЭПО-ЗЭМ является лидером в области производства электронных и сложных электротехнических изделий.