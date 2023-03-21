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Промышленники пожаловались на нехватку кадров

Новости
Роман Бусаргин встретился с представителями пищевой и перерабатывающей промышленности
Промышленники пожаловались на нехватку кадров

Роман Бусаргин встретился с представителями пищевой и перерабатывающей промышленности

Губернатор Роман Бусаргин встретился с представителями пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области. Совещание было построено в формате диалога, обсуждалась тема развития отрасли.

«В Саратовской области существует потребность в перерабатывающей промышленности. Больше половины сырья зерновых и продукции животноводства вывозится и перерабатывается в других регионах. Нужно эту тенденцию менять, подготовить программу и продумать меры поддержки», - отметил Роман Бусаргин и добавил, что эта работа на долгую перспективу и решить ее одномоментно не получится.

Приглашенные предприниматели высказали свои идеи и предложения, а также рассказали о проблемах. В частности, самым острым вопросом стала нехватка кадров. Это касается как высококвалифицированных специалистов, так и разнорабочих. Губернатор предложил плотнее работать с выпускниками техникумов и колледжей и готовить работников для своих предприятий уже с первых курсов. Ряд промышленных предприятий уже сотрудничают с учреждениями СПО – студентов старших курсов берут на оплачиваемые практики с дальнейшим трудоустройством.

Кроме того, изготовители хлебобулочных и колбасных изделий, молочной продукции попросили помощи в организации диалога с представителями крупных сетевых магазинов, так как есть сложности с представлением местных товаров на прилавках. Губернатор поручил заняться этим вопросом министерству экономического развития.

По итогам встречи сельхозтоваропроизводители рассказали, какие дополнительные меры поддержки могут быть интересы в их отрасли – скидки на оплату энергоресурсов, льготы при подключении газоснабжения, предоставление кредитов с пониженными ставками. Они предложили рассмотреть возможность реализации подобных мер в регионе.