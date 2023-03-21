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В Саратовской агломерации разграничат дачные участки

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Губернатор Роман Бусаргин провёл встречу с руководителем регионального управления Росреестра Александром Соловьевым. Обсуждали задачи, которые стоят перед регистрационной службой в 2023 году.

В этом году в Саратовской агломерации планируется провести комплексные кадастровые работы. Чёткие границы установят в 112 кадастровых кварталах. В первую очередь, это затронет дачные массивы и садоводческие товарищества, так как именно здесь чаще всего возникают земельные споры. На этот год выделено около 25 млн рублей.

В регионе продолжается оформление объектов в рамках «гаражной амнистии». За 2022 год было зарегистрировано 912 гаражей и 2490 земельных участков под гаражи. В этом году работа продолжится.

За 2023 год в Росреестре планируется ускорить регистрационные действия. К концу года средний срок государственной регистрации прав и кадастрового учета сократится до 2 дней.