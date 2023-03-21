В Саратовской агломерации разграничат дачные участки

просмотров: 171

В этом году в Саратовской агломерации планируется провести комплексные кадастровые работы. Чёткие границы установят в 112 кадастровых кварталах. В первую очередь, это затронет дачные массивы и садоводческие товарищества, так как именно здесь чаще всего возникают земельные споры. На этот год выделено около 25 млн рублей.В регионе продолжается оформление объектов в рамках «гаражной амнистии». За 2022 год было зарегистрировано 912 гаражей и 2490 земельных участков под гаражи. В этом году работа продолжится.За 2023 год в Росреестре планируется ускорить регистрационные действия. К концу года средний срок государственной регистрации прав и кадастрового учета сократится до 2 дней.