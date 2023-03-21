21 марта 2023 ВТОРНИК
Новости
13:53 | 21 марта
Саратовских предпринимателей пригласили к участию в выставках
13:00 | 21 марта
Для саратовцев организовали экскурсию по исламскому комплексу
12:02 | 21 марта
В Алгае планируется построить солнечную электростанцию
11:00 | 21 марта
Тысяча детей-сирот получат сертификаты на жильё
10:01 | 21 марта
В Саратове стартовал проект «Хоккей без барьеров»
09:00 | 21 марта
В Радищевском музее покажут фильм о судьбе известного художника
18:00 | 20 марта
Саратовский завод в три раза увеличил производство морозильников
17:00 | 20 марта
Промышленники пожаловались на нехватку кадров
16:03 | 20 марта
В Саратовской агломерации разграничат дачные участки
15:01 | 20 марта
Дан старт весенней охоте
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Дан старт весенней охоте

Новости
На территории Саратовской области стартует весенняя любительская и спортивная охота на гусей, селезней уток и вальдшнепа.
Дан старт весенней охоте

С сегодняшнего дня и по 21 апреля разрешена охота на селезня уток с использованием живой подсадной манной утки.

С 25 марта по 3 апреля установлены сроки охоты для 5 районов южной зоны (Александрово-Гайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский и Ровенский).

С 1 апреля по 10 апреля - для всех остальных районов.

Продолжительность весенней охоты в каждой зоне — 10 дней.

Подробнее о выдаче разрешений на охоту, о нормах добычи и запретах читайте на сайте комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.