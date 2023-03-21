Дан старт весенней охоте

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С сегодняшнего дня и по 21 апреля разрешена охота на селезня уток с использованием живой подсадной манной утки.С 25 марта по 3 апреля установлены сроки охоты для 5 районов южной зоны (Александрово-Гайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский и Ровенский).С 1 апреля по 10 апреля - для всех остальных районов.Продолжительность весенней охоты в каждой зоне — 10 дней.Подробнее о выдаче разрешений на охоту, о нормах добычи и запретах читайте на сайте комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.