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Жители области получили 1455 услуг бесплатных адвокатов

Новости
Министерство труда и социальной защиты области напоминает о праве отдельных категорий граждан на получение юридических услуг бесплатно.


Право на получение бесплатной юридической помощи имеют малоимущие граждане, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, неполные семьи, а также дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, другие категории граждан. Кроме того, юридическая помощь оказывается гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, поступившим на военную службу по контракту либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в связи со специальной военной операцией, а также членам их семей.

«Бесплатная юридическая помощь в Саратовской области оказывается исполнительными органами области и их подведомственными учреждениями в пределах своей компетенции, а также адвокатами, которые являются участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Выбор адвоката осуществляется самостоятельно. Ограничений по количеству обращений не имеется», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.

С начала года адвокатами оказано 1455 услуг как в письменной, так и в устной форме, также в виде составления документов правового характера и представления интересов в суде. Предметом обращения, к примеру, становились вопросы, связанные с взысканием алиментов, установлением отцовства, решением жилищных вопросов, защиты прав потребителей в части предоставления коммунальных и медицинских услуг.

Список адвокатов размещен на официальном сайте министерства и на официальном публикаторе Саратовской области g-64.ru.