Увеличился объем отправок грузов по направлению "Север-Юг"

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Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов обсудили перспективы взаимодействия в сфере грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг». Мероприятие было организовано в формате видеоконференции с участием представителей АО «Институт экономики и развития транспорта».– Приволжская железная дорога находится на пересечении сразу нескольких международных транспортных коридоров. В частности, через ПривЖД проходит МТК «Север-Юг». И для того чтобы своевременно удовлетворять возрастающие потребности в перевозках, нам необходимо четко понимать как будут изменяться структура и объем перевозок, – сказал Сергей Альмеев.Руководители отметили, что спрос на перевозки грузов по МТК «Север – Юг» с каждым годом возрастает. Увеличиваются объемы перевозимых грузов как по сухопутному маршруту, так и с использованием портовой инфраструктуры Каспийского моря, прорабатываются новые эффективные транспортно-логистические схемы и условия перевозок.***Напомним, в 2022 году со станций Приволжской железной дороги по международному транспортному коридору «Север – Юг» отправлено около 524 тыс. тонн грузов. По сравнению с предыдущим годом объём отправок в этом направлении увеличился на 28,3%.