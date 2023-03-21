Игорь Комаров отметил роль региональных властей в обеспечении устойчивости экономики

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В Самаре состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО по теме «Реализация в регионах Приволжского федерального округа мероприятий, направленных на улучшение делового климата и поддержку инвестиционной активности в целях обеспечения устойчивости экономики, технологического и инфраструктурного развития».В заседании приняли участие генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) Светлана Чупшева, заместитель Министра экономического развития РФ Мурат Керефов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов, главы регионов ПФО.Открывая заседание Совета, Игорь Комаров дал общую оценку экономического положения в регионах округа, отметив его стабильность, а также снижение влияния негативных эффектов, вызванных введением санкций. Полпред подчеркнул, что в целом ситуация соответствует общероссийским тенденциям, при этом по ряду ключевых показателей округ демонстрирует рост. Темп роста объема инвестиций в основной капитал - 103,5% по сравнению с 2021 годом (РФ – 104,6%). В частности, в 2022 году отмечается рост индекса промышленного производства (100,4% к 2021 году; РФ – 99,4%); рост индекса производства продукции сельского хозяйства (120,1% к 2021 году; РФ – 110,2%); рост объема ввода жилья (106,5% к 2021 году; РФ – 111,0%). Темп роста объема инвестиций в основной капитал - 103,5% по сравнению с 2021 годом. «Безусловно, большая роль в создании благоприятной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. Удалось обеспечить устойчивость экономики, защитить граждан, сохранить рабочие места, не допустить дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержать финансовую систему, предпринимателей», - сказал Игорь Комаров.С анализом ситуации в целом по регионам округа выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, благодаря принятым мерам уровень регистрируемой и реальной безработицы в целом по ПФО снизился. На крупных и средних предприятиях в совокупности создано 96,4 тыс. рабочих мест, что на 13,7 тыс. единиц больше, чем за 2021 год.«Ключевым инструментом развития регионов наряду с национальными проектами является привлечение инвестиций. При этом ПФО отличается существенным объемом инвестиций в основной капитал – ежегодно он составляет 13,5-14% от объема всех инвестиций в России»,- сказал Дмитрий Азаров.По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, основным источником инвестиций для большинства регионов являются собственные средства организации. «Инвестиции в обрабатывающие производства составляют 30 % и превышают среднероссийский уровень почти вдвое, остается высокой доля инвестиций в добычу полезных ископаемых. Это говорит об устойчивой специализации федерального округа. За последний год у регионов ПФО наблюдается положительная динамика по ряду показателей Национального рейтинга, пять из 14 регионов ПФО улучшили свои показатели в рейтинге 2022 года. Это Нижегородская область, Ульяновская область, Пермский край, Республика Мордовия, Кировская область» - сказала Светлана Чупшева.В ходе обсуждения возможностей улучшения инвестиционного климата рекомендовано обратить внимание на наличие административных барьеров и длительных процедур, влияющих на ведение инвестиционной деятельности, таких, например, как получение исходно-разрешительной документации, недостаточную информированность бизнеса о реализуемых в регионах мерах государственной поддержки.Одна из таких мер - внедрение регионального инвестиционный стандарта. По всей стране создаются единые условия и маршруты запуска новых проектов, сокращаются сроки технического присоединения. Среди конкретных механизмов заместитель Министра экономического развития РФ Мурат Керефов выделил соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).«Портфель механизма СЗПК превысил 1,8 трлн рублей. По данным компаний, уже создано 18 тысяч рабочих мест, проинвестировано свыше полутриллиона рублей – все это частные средства» – отметил он. В целом, в округе насчитывается 8 СЗПК на 430 млрд. рублей.«Еще одной важной задачей, обозначенной Главой государства, является укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. Приоритетом здесь должно быть применение бережливых технологий и инновационных высокотехнологичных решений на базе традиционных и перспективных экономических специализаций регионов округа. Президент в ходе съезда РСПП отметил, что «современные, в том числе так называемые бережливые технологии, нужно внедрять повсеместно, во всех отраслях экономики и социальной сферы», - подчеркнул Игорь Комаров.Участники совещания обсудили и работу по созданию и развитию «точек роста» экономики – особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, индустриальных парков и др. «В регионах округа отмечается значительный спрос со стороны бизнеса на создание новых «точек роста», предоставляющих комфортные условия ведения бизнеса и налоговые льготы, -подчеркнул Игорь Комаров. - Кроме «точек роста» деловую активность также может стимулировать привлечение малого и среднего высокотехнологичного бизнеса к расширению массового серийного производства новейшего вооружения и техники, а также реализация проектов в межрегиональном формате».