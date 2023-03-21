В Саратове открылась мультимедийная выставка «Герои спецоперации»

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В марте-апреле 2023 года выставка открывается в 24 городах России на площадках Исторических парков. Они расположены по всей стране — от Санкт-Петербурга до Владивостока.Проект «Герои спецоперации» совместно разработали Университет «Синергия» и Российское общество «Знание». Он состоит из 20 графических новелл, каждая из которых в иллюстрациях рассказывает истории настоящих героев СВО. Среди них — подвиги полковника Андрея Фроленкова, чье подразделение заняло Чернобыльскую АЭС без боя, полковника Владимира Жоги, ценой собственной жизни спасшего мирных жителей Волновахи, летчика-аса и майора Виктора Дудина и других военнослужащих.Создали графические новеллы студенты Университета «Синергия». Именно они при поддержке преподавателей проиллюстрировали истории героев, а современные технологии позволили увековечить память о Героях спецоперации в цифровом формате и познакомить с ними жителей самых отдаленных уголков России.«Такие проекты, как «Герои спецоперации», помогают привлечь внимание школьников к важному, сформировать образ настоящего героя, воспитать в молодых людях патриотизм и любовь к Родине. Для этого и был запущен сайт героиспецоперации.рф. Сами новеллы мы уже передали во многие российские школы для классных часов и «Уроков о важном»», — рассказал президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.Уже в следующем учебном году проект «Герои спецоперации» могут интегрировать в образовательные программы российских школ, т.к. в нем не только описываются подвиги отечественных военнослужащих, но и в доступной и интересной форме рассказывается новейшая история России.«Президент в своем послании Федеральному собранию РФ сказал очень важную вещь: коллективный Запад прекрасно понимает, что он не способен победить нас на поле боя, поэтому разворачивает против нас войну в информационном пространстве, пытаясь оболгать все наши достижения, убрать и вычеркнуть имена великих ученых, военных, да и вообще все наши подвиги. И роль нашей страны пытаются переписать. Поэтому так важно говорить правду, говорить о подвигах современных героев, об исторических достижениях. И эта выставка позволит увидеть истории героев, которые живут среди нас. Молодежь сможет понять, что настоящие герои – это не вымышленные персонажи, герои мультфильмов или кинолент. Это те, кто живут рядом с нами и совершают подвиги из любви к Родине», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.Серия мультимедийных выставок «Герои спецоперации» стартовала открытием 22 февраля 2023г. экспозиции на площадке парка «Россия — Моя история» в Москве. Помимо столицы, аналогичные мероприятия в марте-апреле пройдут в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Махачкале, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Сургуте, Твери, Тюмени, Уфе, Новосибирске, Челябинске, Якутске, Южно-Сахалинске и Владивостоке.В Саратове выставочный проект «Герои спецоперации» будет представлен до 8 апреля 2023г.Мультимедийная выставка графических новелл «Герои спецоперации» является продолжением федерального выставочного проекта «Украина. На переломах эпох», которая с ноября 2022г. представлена в Исторических парках по всей стране. Оба выставочных проекта призваны в понятном для современного обывателя цифровом формате рассказать о событиях, происходящих в современной Украине, а также об историях людей, которые прямо сейчас защищают рубежи нашей страны.Вход на выставки «Герои спецоперации» и «Украина. На переломах эпох» бесплатный.Возрастное ограничение: 12+Дополнительная информация по телефону: (8452) 69-50-34