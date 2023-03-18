Три саратовских проекта - финалисты конкурса «Россия - футбольная страна!

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Сразу три проекта Саратовской области прошли конкурсный отбор межрегионального этапа и могут побороться за главный приз конкурса - 350 тысяч рублей на поддержку проекта.В номинации «Лучшая футбольная инициатива» одним из финалистов стал футбольный клуб Медико-биологического лицея с проектом «Каждому лицеисту - шанс стать футболистом!». Проект направлен на организацию комфортных и доступных условий для занятий обучающихся мини-футболом. Футбольный клуб «МБЛ» существует с 2013 года, в настоящее время в клубе тренируется более ста детей.«Замечательный конкурс, в котором участвует наш небольшой школьный клуб. Но мы не постеснялись заявить о своем проекте на всю страну! В 2020-м году, благодаря поддержке Российского футбольного союза у нашего клуба – на территории лицея, появилось свое поле с искусственным покрытием. Прекрасно, что РФС способствует развитию футбола в регионах, помогает и поддерживает небольшие футбольные клубы. А победители конкурса смогут еще активнее продвигать футбольные ценности и воспитывать настоящих спортсменов», – сказал главный тренер FC МБЛ Тлепкали Ахтанов.В данной номинации нашу область представляет еще один проект - Балаковская студенческая Лига. Их цель - продвижение здорового образа жизни в высших и профессиональных учебных заведениях, создание профессиональных групп поддержки и движения болельщиков среди студентов.В номинации «Лучший массовый проект в футболе» финалистом стал проект «Олимп». В проекте участвуют более 1000 человек, как профессиональных спортсменов, так и любителей футбола, а также журналисты, фотографы и операторы. Проект направлен на массовое вовлечение жителей в игру и ее широкое освещение в сми.Конкурс «Россия – футбольная страна!» проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Всего на конкурс было подано 462 заявки. В этом году на межрегиональном этапе конкурса было отобрано 274 проекта.