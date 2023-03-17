17 марта 2023 ПЯТНИЦА
Новости
15:04 | 17 марта
Юные дарования выступили на концерте, посвященном знаковой дате
14:00 | 17 марта
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут 27 марта
13:00 | 17 марта
Возросло число ДТП с участием пешеходов
12:25 | 17 марта
Жители региона могут присоединиться к акции «Сад Памяти»
12:01 | 17 марта
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11:04 | 17 марта
В Саратове открылся единый центр поддержки семей участников СВО
10:00 | 17 марта
Круизный поезд отвезет туристов из Саратова в Нижний Новгород и Ярославль
09:00 | 17 марта
Соцработники из Ивантеевки подружились с бойцом Российской армии
17:21 | 16 марта
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17:06 | 16 марта
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Жители региона могут присоединиться к акции «Сад Памяти»

Новости
Саратовская область принимает участие в акции «Сад Памяти», объявленной Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы. В ее рамках по всей стране высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны.
Жители региона могут присоединиться к акции «Сад Памяти»



Присоединиться к акции может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте садпамяти2023. рф

За предыдущие годы в акции «Сад памяти» приняли участие 5 миллионов человек. Они высадили свыше 95 миллионов деревьев.