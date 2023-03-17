Жители региона могут присоединиться к акции «Сад Памяти»
Саратовская область принимает участие в акции «Сад Памяти», объявленной Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы. В ее рамках по всей стране высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны.
Присоединиться к акции может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте садпамяти2023. рф
За предыдущие годы в акции «Сад памяти» приняли участие 5 миллионов человек. Они высадили свыше 95 миллионов деревьев.
Присоединиться к акции может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте садпамяти2023. рф
За предыдущие годы в акции «Сад памяти» приняли участие 5 миллионов человек. Они высадили свыше 95 миллионов деревьев.